'RockArt nog dit jaar in Den Haag'

RockArt, nu nog gevestigd in Hoek van Holland, is in onderhandeling met de gemeente over een verhuizing naar Den Haag. ,,De gesprekken lopen goed. Ik denk dat we voor het einde van het jaar kunnen verhuizen.'' Het is volgens Schut nog niet duidelijk waar zijn museum een plek krijgt. ,,Daar broedt de gemeente nu op. Van ons mag het overal: het centrum, Scheveningen of de Binckhorst.'' Een gemeentewoordvoerder laat weten dat er voor de zomer een voorstel wordt gepresenteerd.



De ontwikkelingen zijn koren op de molen van muziekliefhebber Johan Derksen - vooral bekend als voetbalanalyst. In een vraaggesprek met deze krant noemt hij het 'onbestaanbaar' dat Den Haag geen rockmuseum heeft. ,,Het is werkelijk beschamend hoe de stad nu omgaat met z'n muziekgeschiedenis. Alle herinneringen aan de gouden jaren liggen nu opgeslagen op een treurig industrieterrein in Hoek van Holland. Museum RockArt is een geweldig instituut, maar verdient een mooier podium dan dit.''



Stadhuis

Zou Derksen zelf nog een rol kunnen spelen bij zo'n rockmuseum? ,,Ik zou niet weten hoe. Ik ben geen wethouder van cultuur. Maar als ik hem was zou ik er alles aan doen om zoiets moois binnen de grenzen te halen. Maar ja, ik vraag me werkelijk af hoeveel mensen op het stadhuis überhaupt hebben gehoord van bands als Q65, Living Blues en de Motions."