Rollators opzij en iedereen naar de nachtclub

De acteurs zijn amateurs die zelf deel uitmaken van de doelgroep die Eijbers voor ogen staat. ,,Sommigen hebben weleens aan een amateurvoorstelling meegewerkt'', vertelt ze na afloop van een repetitie in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen, ,,anderen hadden nog nooit een tekst uit hun hoofd geleerd.''



Maar... is 60-plus niet een al te jong afgebakende doelgroep? In een tijd waarin doorwerken tot 67 de trend is en mensen daarna vrolijk met de camper door Europa gaan trekken? ,,Misschien moeten we daar dan maar 70-plus van maken'', lacht Eijbers (62).



Erfenis

Los daarvan biedt het gegeven van die erfenis voldoende stof voor een opbeurende komedie over ouderen, die weer helemaal opleven als ze zich buiten hun comfortzone begeven: rollators aan de kant en met z'n allen naar de nachtclub. ,,De club die ze erven was het levenswerk van iemand die een verborgen leven leidde'', verduidelijkt Eijbers. ,,Zijn erfgenamen komen er gaandeweg achter hoe leuk het is om daar te zingen en te dansen.''



Yolo Show is ontstaan uit improvisaties door (buurt)bewoners van verzorgingshuizen van Florence. Zij gingen vanuit hun eigen ervaringen met verschillende relationele thema's aan de slag. Dinsdag gaat hun show in première in het Zuiderstrandtheater.



En daarna? Guusje Eijbers weet het nog niet. ,,Ik hoop dat iedereen het zo leuk vindt, dat we er daarna een korte tournee aan vast kunnen plakken in niet al te kleine theaters, want daar komt deze show het beste tot zijn recht.''