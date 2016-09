Rolschaatsleed in het Zuiderpark

De toplaag liet al in het eerste het beste weekeinde dat er op gerolschaatst werd op diverse plekken los. Bovendien bleek de balustrade om het veld onveilig. Er zou te veel ruimte zitten tussen de omheining en de baan.

Inmiddels is de arena afgekeurd door de Nederlandse Rollersports Bond.



Extra waarschuwing

Morgen komt het eerste team daardoor niet in actie. Rob Verbeek, van de technische commissie van E.H.C.R. Marathon, baalt. Zeker ook omdat de aannemer weken langer nodig had dan afgesproken om de vernieuwingen aan de baan af te ronden. ,,We zouden na de vakantie dit weekeinde het competitieseizoen weer vervolgen en dan krijg je dit. De voorbereiding van ons eerste team moet nu anders. Dat is gewoon vervelend.'' Trainingen gaan, met een extra veiligheidswaarschuwing, wel door.



Verbeek stelt dat zijn vereniging niet de rolsportvloer heeft gekregen die samen met de gemeente is besteld. In 2012 was er ook al een probleem met een kwalitatief matige nieuwe vloer van het rolhockeyveld.



Oplossing

Met de gemeente, verantwoordelijk voor de baan, wordt nu gewerkt aan een oplossing. ,,Uiteraard betreuren we deze situatie, de rolvloer is juist aangelegd om de club verder te helpen. We hopen dat ze zo snel mogelijk weer met veel plezier kunnen sporten op hun eigen vloer'', aldus een woordvoerster van de gemeente Den Haag.