Rolstoeler helpt bij plegen brute beroving Hagenaar

De Hagenaar liep omstreeks 03.35 uur op de van Bylandtstraat toen vanuit de richting Newtonstraat vier jongens hem passeerden. Eén van hen zat in rolstoel. De Hagenaar werd door twee jongens achter containers getrokken, met zijn gezicht op het trottoir geduwd en geslagen.



Ze dwongen hem onder meer zijn telefoon, portemonnee en zijn jas af te geven. Blijkbaar ging dat de jongen in de rolstoel niet snel genoeg, want hij riep naar zijn kameraden dat 'ze moesten opschieten'. Daarna gingen ze er vandoor. Het slachtoffer is door gealarmeerd ambulancepersoneel behandeld maar hoefde niet naar een ziekenhuis.



De jongens die de straatroof pleegden, waren tussen de 20 en de 30 jaar oud, één van hen had een grote bos krullend haar en droeg een baseballpet. De politie zoekt getuigen en informatie over deze roof.