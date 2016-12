Ron hoeft niet meer buiten te slapen: 'Tent doe ik nooit meer weg'

Het is behaaglijk warm in de slaapkamer van Ron. Buiten is het ijskoud, de temperatuur ligt rond het vriespunt. Maar daar heeft Staallekker (54) geen last meer van. Ruim een week heeft de Hagenaar nu een woonruimte in het leegstaande verpleegpaviljoen op het Parnassiaterrein aan de Monsterseweg.



Ron leidt rond in het grote gebouw. ,,Kijk, hier werden de medicijnen verstrekt. En daar was de personeelsruimte.'' Zijn eigen kamer is compact, zo'n 20 vierkante meter groot. ,,Groter hoeft niet. Ik heb een bed, een zithoekje, een toilet en een douche. Een douche! Ik kan weer douchen. Dan voel je je weer mens.''



Dit is wat hij wenste: een dak boven zijn hoofd. Deze krant sprak eind vorige maand met hem in aanloop naar een politieke discussie over daklozenopvang in de stad. Hij was gestruikeld in het leven, vertelde Ron. Eerst was er de scheiding, toen volgde ontslag, daarna kwamen de schulden. Jarenlang parasiteerde de voormalig accountmanager vervolgens op zijn netwerk. Totdat alle krediet op was. Sinds het voorjaar moest Ron op straat leven. Hij sliep in een tentje in het bos en liep dagelijks uren door de stad. Ondanks de kou en de beroerde omstandigheden wilde de Hagenaar zijn verhaal vertellen. Al was het maar om daklozen te helpen die niet zo makkelijk uit hun woorden komen. ,,Je mag niet dakloos zijn. Mensen die op straat slapen bestaan niet'', zei hij toen. ,,De opvang moet beter. Iemand die struikelt moet overeind geholpen worden.''