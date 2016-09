Rood hart van anthuriums zorgt voor lach in ziekenhuis

Het uitdelen van de roodbloeiende planten zorgt voor veel blije gezichten in de hal van het Haagse ziekenhuis, ziet Mattijs Bodegom van het Bleiswijkse Anthura, een van de samenwerkende anthuriumbedrijven die deze actie mogelijk maken. ,,Met een beetje fantasie zie je in de bloem van de anthurium een hart. We hebben een samenwerking met de Hartstichting in zowel Nederland als Duitsland. Zo gaat deze maand een deel van de verkopen van onze anthuriums naar de Hartstichting. De planten zijn te herkennen aan een kaartje met een rood hart.''



Pacemaker

In de grote ziekenhuishal valt de rode zee van anthuriums goed op en de vrijwilligers halen al flink wat donaties op. ,,Iedereen die hier iets in onze collectebus stopt, krijgt een plant mee. Een briefje van 10 euro of een muntje van 50 cent, we zijn er blij mee,'' zegt Bodegom. ,,Mensen vinden het erg leuk en je tovert een lach op hun gezicht als je ze een plant in hun handen drukt. ''



,,Net kwam een hartpatiënte langs, ze draagt nu een pacemaker. Ze had geen cash bij zich maar kwam apart terug om te doneren. Dat is wel een motivatie voor ons,'' zegt Bodegom.



De anthuriums worden tot ongeveer 15 uur uitgedeeld in het ziekenhuis.