De rest is al bezig met de 'Stoppen met Roken Challenge.' wie meedoet met de cursus krijgt een app op zijn telefoon met 24-uurs begeleiding. Een aandoenlijk initiatief maar we kennen allemaal wel iemand die nóóit zal stoppen met roken. Bij mij is dat Gerard de Gleuvenglijder. Anders gezegd: trambestuurder, bij de HTM. Bovenal ook boezemvriend van ome Ed, uit Nico's snackbar.



De verstokte roker moet creatief zijn en dát is Gerard. ,,Ik pas mezelf aan, voordat ik de kroeg in ga, ga ik tegenwoordig eerst thuis inroken. Maar er is geen hol meer aan om naar de kroeg te gaan. De gezellige mensen zijn weg en de ongezellige mensen blijven achter. Die zijn niet alleen ongezellig, ze stinken nog ook. Je mag in de kroeg niet meer roken maar je mag wel ruiken.



Ik ben zelfs blij dat ik af en toe effe naar buiten mag voor een peuk. Weet je wanneer ik begonnen ben met roken? Vier jaar geleden. Dat wilde ik helemaal niet, daar ben ik toe gedwongen. Door de overheid. Dat komt zo: ik ben mijn hele leven een meeroker geweest. Als ik trek had in een sigaret ging ik gewoon effe naast een roker in een bushokkie staan. Meeroken. Heerlijk. Het is eigenlijk zuurstof met een vleugje tabak. En je spaart een paar duizend euro per jaar uit.



Maar omdat je nergens meer mag roken in de openbare ruimte ben ik het zelf maar gaan doen. Ik kan niet meer meeroken, alles is tegenwoordig een 'rookvrije werkplek.' Rot op, ik wil helemaal geen rookvrije werkplek, ik wil een werkvrije rookplek. ze zeggen: 'Het is niet goed voor je longen.' Lekker belangrijk. Ik heb er toch twee?



'Ja, maar als je veel rookt krijg je astma.' Nou en? Daar zit ik niet mee. Heb ik in elk geval een leuk leven. Astmapatiënten zijn altijd vrolijke mensen, wist je dat? Ze gaan fluitend naar bed en ze worden gierend wakker."