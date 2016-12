Rotaryclub verkoopt 3700 oliebollen voor goede doel

,,Een prachtig resultaat'', aldus Joost Beukers, die de actie coördineerde. ,,We zijn heel blij dat we met de verkoop van een lekkernij een goed doel kunnen ondersteunen. ''



Een shelterbox is een soort noodwoning voor mensen in rampgebieden. De box bevat onder meer een stevige familietent, slaapmatjes en thermodekens. ,,Het is een heel herkenbaar en simpel goed doel: geef mensen die hun huis kwijt zijn geraakt door een natuurramp snel een dak boven hun hoofd'', aldus Beukers.



Bakker

De oliebollen komen van een bakker die elk jaar hoog eindigt in de AD Oliebollentest. ,,We zijn heel blij dat de bakker oliebollen heeft gebakken voor een heel goede inkoopprijs. Op die manier hebben we de kosten heel laag kunnen houden.''



De ruim veertig leden van de maatschappelijke club bezorgen de bollen hoogstpersoonlijk bij iedereen thuis. Mensen konden een doos van tien oliebollen kopen voor 15 euro.



Arctic Challenge

Rotary Rijswijk Ypenburg zet zich in voor lokale, regionale en internationale goede doelen. De club organiseert jaarlijks het Waterfestijn in Ypenburg en heeft voor het Ronald McDonaldhuis in Den Haag tienduizenden euro's ingezameld.



De acties voor Shelterbox zijn overigens nog niet afgelopen. Beukers doet binnenkort mee aan de Arctic Challenge. ,,Ik heb inmiddels zo'n box en ga die op het dak van onze auto schroeven. Valt lekker op.'' RTL7 besteedt in maart aandacht aan de tocht.