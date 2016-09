Roukens wil verder met radioprogramma ondanks ontslag

Via RTL Z lekte eerder deze week uit dat Milo een loonsverhoging van 1.000 euro bruto per maand heeft bedongen. Hij krijgt dit bedrag ter compensatie van een geschrapte omstreden bonusregeling.



Pijn in hart

In haar dagelijkse radioshow Debby en haar mannen zei de presentatrice gisterochtend het besluit met pijn in het hart te hebben genomen. ,,Ik heb ook principes", voegde ze eraan toe. Roukens blijft haar programma voorlopig nog presenteren totdat een oplossing is gevonden met de omroep.



Medepresentator Fred Zuiderwijk neemt het voor haar op en roept luisteraars op in verweer te komen. Een andere medepresentator van het programma Debby en haar mannen, musicalster René van Kooten, doet er nog een schepje bovenop. Op zijn facebookpagina noemt hij de houding van Gerard Milo ten opzichte van het personeel 'misselijkmakend'.



De 43-jarige Roukens is sinds 2000 in dienst bij Omroep West. Aanvankelijk presenteerde zij het TV West Nieuws, maar later maakte ze de overstap naar de radio. Hoofdredacteur Renzo Veenstra zegt 'zeer verdrietig' te zijn over haar vertrek.