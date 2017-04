Ruim baan voor de aloude accordeon

Hoe gaat het met de accordeonmuziek in Nederland?

,,Moeilijk. Het instrument heeft een oubollig imago en dat is niet altijd terecht.''



Hoe gaat u dat laten zien?

,,We spelen weliswaar volksmuziek, maar ook werken van gerenommeerde componisten als Grieg en Piazzolla. Nee, niet de tango Adiós Nonino van de tranen van - toen nog - prinses Máxima. Dat was namelijk een bandoneon en geen accordeon.''



Ontbeert uw instrument een vertolker à la Carel Kraayenhof in plaats van de aloude Kermisklanten?

,,Helaas heeft zijn populariteit er niet toe geleid dat jongeren de bandoneon gaan herwaarderen. Maar we zijn gelukkig nog altijd een sterke vereniging met 17 leden. In hoogtij-jaren telde onze vereniging tot 100 leden en 700 donateurs. Nu hebben we nog 18 donateurs.''



Wat kunt u vertellen over dat rijke verleden?

,,Er waren concerten op plekken als de Haagse Dierentuin of het Gebouw voor Kunst en Wetenschappen met meer dan duizend man publiek. Nu spelen we dankzij een subsidie van de gemeente veel in verzorgingshuizen. Daar vind je overigens het dankbaarste publiek. De accordeon is een blijmakend instrument. En soms ook weer melancholiek.''



Maar ditmaal is uw jubileumconcert internationaal?

,,We spelen met Akkordeonata Elbflorenz, het accordeonorkest van het Heinrich-Schuetz Konservatorium uit Dresden. Dat contact hebben we opgedaan via een Duits meisje dat au pair in Den Haag was en toen een jaar bij ons heeft meegespeeld. In Duitsland heeft de accordeon een hoger aanzien dan hier.''