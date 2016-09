Ruisend riet tegen lawaai van snelweg Ypenburg

Het nieuwe vluchtelingenwijkje bij de Plas van Reef in Ypenburg krijgt straks last van verkeerslawaai. Zelfs een negen meter hoog geluidsscherm en fluisterasfalt op de nabijgelegen snelwegen zullen de toekomstige bewoners niet helpen, zo schrijft de gemeente in een brief aan de raad.



Om toch te kunnen bouwen, gaat Den Haag aan de slag met bijzondere vormen van compensatie. Zo wil de gemeente positieve geluiden in de wijk inbrengen om het lawaai van het autoverkeer te maskeren.



Ratelpopulieren

Te denken valt aan ruisend riet, ritselende wilgen en ratelpopulieren, stellen ambtenaren. Maar ook aan een stadsboerderij of aan een dierenweide: ,,Het geluid van levende have benadrukt het landelijke karakter van de omgeving'', zo heet het.



Op de locatie in de oksel van de A12 en de A4 krijgen 120 vluchtelingen met een verblijfsvergunning nog dit jaar onderdak. Ze worden gehuisvest in vijftien sociale woningen. In totaal komen er in het wijkje 115 zelfbouwhuizen, een woontoren met maximaal 160 appartementen en zo'n 50 kleine gestapelde woningen.



Of de vaak voor oorlog gevluchte statushouders zich erg druk maken over een beetje geluidshinder, is de vraag. Maar het lawaai bereikt ter plaatse 90 decibel en dat zijn er toch 7 te veel, moet de gemeente concluderen.Vandaar dat er naast het inbrengen van positieve geluiden als ruisend riet en loeiende koeien toch ook geluidwerende maatregelen komen. Zo krijgt de nabij gelegen Ypenburgse Boslaan geluidsarm asfalt of een lage wal die de geluidshinder moet dempen.