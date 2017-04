'Rumoerige' tentoonstelling in Den Haag

Een gezicht op de Amsterdamse Keizersgracht, circa 1895 geschilderd door George Hendrik Breitner, is er te zien. Hoofd collecties van het Gemeentemuseum in Den Haag Doede Hardeman kende het uit een boek met daarbij de mededeling 'collectie onbekend' en had geen idee waar het te vinden was. Groot was zijn plezier dan ook toen zijn museum het opdook in een particuliere verzameling in Zuid-Holland.



Het Gemeentemuseum vond in de universiteitsbibliotheek in Leiden ook een foto gemaakt door Breitner van het wel zeer vermoedelijke model voor zijn Naakt uit 1885, dat zich bevindt in de collectie van het Antwerpse Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, maar nu door de Vlamingen aan Den Haag is uitgeleend. In het Gemeentemuseum hangen de ontwikkelgelatinezilverdruk en en het schilderij naast elkaar.



Ook de eigen depots bleken schatten te bevatten waar eigenlijk niet eerder echt aandacht was besteed, zoals 92 helemaal volgetekende schetsboekjes van Isaac Israels. Op schapjes van hout uit de tijd waarin ze zijn gemaakt, zijn de kwetsbare werkjes te zien. Ze zijn inmiddels ook allemaal gedigitaliseerd.



De samenstellers hebben maandenlang gespeurd naar kunstwerken en aanverwante zaken, zoals filmbeelden, foto's en spullen uit de tijd waarover de expositie gaat. Vooral samen met de foto's (Breitner zelf maakte er ook nogal wat) laten de schilderijen zien hoe de samenleving juist toen wezenlijk veranderde, door industrialisatie en materialisme, met degenen die wel en niet meeprofiteerden van de groeiende rijkdom, zoals de vrouwen voor hoeden in een etalage (Israels), toen iets heel nieuws, en de 'koffiepiksters' (ook Israels), die eindeloos koffiebonen uit Nederlands-Indië moesten selecteren voor een schamel loon voor hun leven in een dito deel van de snel groeiende stad.



Op de expositie is verder werk te zien van onder anderen Willem Witsen, Eduard Karsen, Floris Arntzenius, Willem de Zwart en Vincent van Gogh.