Russische diplomaat is wanbetaler

Dat blijkt uit antwoorden van de gemeente Den Haag op vragen van Groep De Mos. Die partij wilde weten welke diplomaten een loopje namen met de parkeerboetes.



Met name Rusland blijft hardleers. Net als in voorgaande jaren waren diplomaten uit dat land ook in 2016 de grootste wanbetalers. Tweede is (net als in 2015) Georgië. Met stip op de lijst binnengekomen is Afghanistan, dat in voorgaande jaren niet in de top 10 was vertegenwoordigd. Naast notoire wanbetalers als Maleisië, Pakistan en Tunesië, zijn ook Nigeria en Soedan nieuw op de lijst.



Opvallend is dat een andere vaste klant, China, uit de lijst is verdwenen. Diplomaten uit dat land stonden vier jaar geleden nog tweede achter Rusland.



Diplomaten hebben vorig jaar 463 naheffingen niet betaald. In totaal gaat het om bijna 31.000 euro. Dat is vergelijkbaar met de jaren ervoor. Het stadsbestuur stelt dat het 'overgrote' deel van de diplomaten voor het parkeren netjes afrrekent bij de betaalautomaat. Wie niet betaalt krijgt van de gemeente een naheffing.



Hoeveel parkeerboetes er in totaal zijn uitgeschreven, is niet bekend. In het verleden bleek dat grofweg de helft van de naheffingen niet werd voldaan.



Depot

Raadslid Arjen Dubbelaar van Groep De Mos zou het liefst zien dat foutgeparkeerde auto's van diplomaten worden weggesleept naar een speciaal depot. Die suggestie wordt niet overgenomen. Het stadsbestuur beroept zich daarbij op het Verdrag van Wenen, dat zou bepalen dat 'voertuigen met een CD-kenteken zijn gevrijwaard van onderzoek, vordering, beslaglegging of executoriale maatregelen.'



Ook al zijn diplomaten door hun onschendbaarheid niet verplicht te betalen, de gemeente heeft ten minste nog een kans om haar geld terug te zien. Het gerechtshof heeft bepaald dat naheffingen voor parkeerovertredingen teruggevorderd mogen worden.



Heel anders ligt het met diplomaten die te hard rijden of met een slok op achter het stuur worden betrapt. Deze boetes mogen sinds 2014 niet meer worden opgelegd, omdat het in strijd is met het Verdrag van Wenen.