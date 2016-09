'Rust is beter dan rumoer voor patiënt'

Op het terrein aan de Monsterseweg wonen al zo'n driehonderd patiënten. Het gaat om de meest kwetsbare groep, waarvoor het in de stad te druk is. Of de uitbreiding door kan gaan, hangt nog af van de financiering van de zorgpakketten. Valk: ,,We kunnen het alleen doen als die gegarandeerd is.''



Ruimte

Het idee voor de uitbreiding is ontstaan doordat er ruimte vrijkwam. Dat is een gevolg van het afbouwen van het aantal opnamebedden. Parnassia wil patiënten als het even kan thuis behandelen. Daardoor zijn minder bedden nodig. De beddenafbouw loopt nog door tot 2020.



Deze maand sloot de zorgaanbieder nog de Korte Crisis Unit (KCU), bedoeld voor psychiatrische patiënten met een tijdelijke inzinking, die zes bedden telde. Het is het laatste staartje, want 'we zitten al op 80 procent', aldus bestuursvoorzitter Valk. ,,We zijn er bijna.''



Op de beddenafbouw is veel kritiek. Het is puur een bezuinigingsmaatregel, die niet goed is voor de patiënt, wordt gezegd. Ook op de sluiting van de KCU is fel gereageerd door patiënten. Dat het draait om bezuinigen is echter een misvatting, stellen Verbeeck en Valk. Verbeeck: ,,Toen ik hier begon, zo'n dertien jaar geleden, begon dit te spelen. Het is uit ons zelf gekomen en niet opgelegd door de zorgverzekeraars. We geloven dat de patiënt thuis beter herstelt. Een opname is heel ingrijpend.''