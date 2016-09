Rutte beantwoordt live op televisie vragen van kijkers

De premier kreeg via de reacties onder een livestream op de facebookpagina van de VVD vragen binnen die hij beantwoordde. Drie van de in totaal 23 minuten werden live op televisie getoond. Hij kreeg onder meer de vraag of hij het nog niet moe is na al die jaren. Nee, dus. ,,Nu de crisis voorbij is, wil ik dat iedereen dat gaat voelen. Die drive en die wens geven me zoveel energie dat ik heel graag doorga'', zei Rutte.



Rutte gaat daarnaast onder andere in op de arbeidsmarkt, stuurt hij een handtekening op naar een fan en gaat hij in op de ramp met vliegtuig MH17.



Ook reageert de premier fel als er een vraag wordt gesteld over 'het tuig in Zaandam', naar aanleiding van de aangifte van het Zaanse gemeenteraardslid Juliëtte Rot die bij haar woning in de wijk Poelenburg bedreigd werd door een groep Turks-Nederlandse jongeren. ,,Ik ben ongelooflijk boos over wat daar gebeurt. Je buurt is essentieel, daar gaan je kinderen naar school, daar moet je je veilig voelen. En mensen voelen zich daar in Zaandam onveilig. Een veilig Nederland begint in eerste plaats in je directe omgeving. Ook politici die zich bedreigd voelen, moeten weten dat de overheid ook achter hen staat en niet achter het tuig.''



Eerste keer

Nog niet eerder heeft een politieke partij live gebruik gemaakt van de zendtijd voor politieke partijen. Het is echter niet de eerste keer dat Mark Rutte live op Facebook vragen beantwoordde. Dit was de derde live-uitzending via de facebookpagina van de VVD waarin hij verschijnt. Vorige week was hij te zien met staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff. Op 27 augustus was de eerste uitzending, ook vanaf het terras op de Grote Markt.