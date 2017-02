Sallie Harmsen speelt Jeanne d'Arc in 'grootse productie'

Moet je de liefde opgeven om iets groots te bereiken? Dat is de vraag waarmee een vroom boerenmeisje wordt geconfronteerd wanneer zij, gezonden door God, zich als soldate mengt in de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk.



Sallie Harmsen speelt Jeanne d'Arc in deze 'romantische komedie' van Friedrich Schiller uit 1801. Theu Boermans maakte een nieuwe bewerking van dit stuk vol politieke en filosofische verwijzingen die laten zien hoe de feilbare, veranderlijke mens ten onder gaat aan zijn eigen absolute opvattingen.



Kort

Actrice Sallie Harmsen heeft haar haar kort moeten laten knippen om een geloofwaardige maagd van Orleans op de planken te zetten. In de regie van Boermans is Jeanne d'Arc een jonge vrouw die gelooft in haar goddelijke opdracht. Als een blind werktuig geeft ze zich aan haar missie over. Het stuk gaat komende zaterdag in première in de Koninklijke Schouwburg.