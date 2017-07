Sam in elkaar geslagen: Eten is pijnlijk, slapen een drama

,,O jee, o jee. Astrid! Ze komen terug!'' Als Sam Zakouri, logistiek medewerker bij FloraHolland, vertelt over afgelopen zaterdag, klinkt er weer paniek in zijn stem. De Hagenaar was zaterdag weer even terug in Zoetermeer, waar hij opgroeide.



Eerst genoot hij met honderden anderen bij het festival Zoetermeer Culinair, daarna door naar de wijk Palenstein waar Keti Koti werd gevierd, het feest waarbij de afschaffing van de slavernij herdacht wordt. Hij was er samen met een vriendin, Astrid.



,,Het was heerlijk. Onderweg kwam ik bekenden en oude vrienden tegen en iemand zei tegen mij: 'straks ben ik klaar met werken, kom je dan nog een drankje doen?' Dat vond ik, en Astrid trouwens ook, wel leuk. Omdat we wat vroeg waren, gingen we op een bankje zitten aan het Marseillepad, bij het bruggetje over de Dobbeplas.''



Zakouri praat nog moeilijk. Dat heeft alles te maken met wat daarna, bij dat bankje, gebeurde. Het maakt dat hij nu ook al dagen niet aan het werk is. Hij heeft een hersenschudding, zijn kaak is stijf. Eten gaat amper en zijn hoofd kan hij niet naar links en rechts bewegen. Beelden ervan op Facebook werden tienduizenden keren bekeken. Ze maakten honderden reacties los.



Volgens de lezing van Zakouri kwam er een groep jonge mannen aanlopen, tussen de 23 en 30 jaar. Hij kende er een van gezicht. Zakouri vermoedt dat ze dronken waren. ,,Het was best een grote groep. Sommigen liepen door, maar een paar anderen begonnen aan Astrid te trekken. Heel vervelend. Ik heb geroepen: 'rot op naar je eigen wijk, ga daar vervelend lopen doen'.''