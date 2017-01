Saskia Bruines wordt wethouder in Den Haag

Bruines was jarenlang wethouder en raadslid in Amsterdam en zit sinds 2012 in het college van b en w van Leidschendam-Voorburg. Ze heeft onder meer onderwijs en jeugd in haar portefeuille. ,,Saskia weet wat het is om te besturen, ze kent de dossiers, ze kent de andere wethouders'', zegt D66-fractieleider Robert van Asten. ,,Zeker voor een laatste coalitiejaar is het handig dat iemand zo op de rijdende trein kan stappen.'' Bruines zelf spreekt van 'een grote eer' dat ze aan de slag kan in Den Haag.



Strijd

De opvolging van Van Engelshoven vergde meer tijd dan gedacht. Voornaamste reden: D66-raadslid Rachid Guernaoui heeft lang gestreden om de kandidatuur. Hij had zich vorige maand gepresenteerd als de ideale opvolger van Van Engelshoven en wekte niet de indruk makkelijk te wijken.



Fractieberaad

Afgelopen maandag zou de fractie al beslissen over de voordracht van een kandidaat. Het duurde tot gistermiddag laat tot er witte rook was. Alles wijst erop dat Guernaoui lang geprobeerd heeft genoeg fractiegenoten achter zich te krijgen. Dat is mislukt. Ook Guernaoui schaart zich nu achter Bruines. Meer dan die droge mededeling wil hij zelf niet kwijt. ,,Saskia is de beste kandidaat volgens de héle fractie'', benadrukt Van Asten.



'Wederom het goede voorbeeld'

Met Bruines speelt D66 'op zeker' voor het laatste coalitiejaar. Van Engelshoven prijst haar kwaliteiten en het feit dat D66 'wederom voor een vrouw gekozen heeft'. ,,Zo blijven we het goede voorbeeld geven.'' Maar zeker één man in de D66-fractie zal Bruines nauwlettend volgen komend jaar. Zijn naam? Rachid Guernaoui.