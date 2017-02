'Schaken in lespakket, een aanrader'

Wesley So was er erg van onder de indruk. De 23-jarige grootmeester uit de Filipijnen is een van de beste schakers ter wereld en was gistermiddag te gast op school. ,,Geweldig dat er hier zo veel kinderen zo jong al kunnen schaken", vindt So, die zelf op zijn achtste de zetten van zijn vader leerde en snel beter werd, omdat hij er alles aan wilde doen om hem te verslaan.



So krijgt luid applaus van de kinderen als wordt verteld dat hij afgelopen weekeinde het toernooi van Wijk aan Zee heeft gewonnen, en zelfs beter was dan wereldkampioen Magnus Carlsen. Maar ze worden op Het Galjoen nóg enthousiaster van zijn antwoord op de vraag van een van de leerlingen of hij ook weleens in Turkije heeft geschaakt. ,,Ja, drie keer."



Ruim tachtig procent van de kinderen op de school aan het Anna Blamanplein heeft een Turkse achtergrond. ,,Het liep hier niet zo lekker allemaal. Er werd weinig extra's gedaan", vertelt directeur Isolde van Liefland. ,,Toen zijn we gaan schaken." Ze zegt anderhalf jaar later heel trots op het resultaat te zijn. ,,Het is een verrijking voor de ontwikkeling van kinderen", aldus Van Liefland. ,,Door het schaken leren ze bijvoorbeeld te wachten, in plaats van gelijk in actie te schieten. Het is ook absoluut een misvatting dat schaken alleen iets voor slimme kinderen zou zijn.''



,,Er zijn hier kinderen die een achterstand met lezen en rekenen hebben, maar toch goed kunnen schaken. Prachtig om mee te maken. Ik zou ook elke school willen aanraden om schaken in het lespakket op te nemen."



Het mooiste compliment komt bij het afscheid van de moeder van grootmeester So. ,,Wat zijn deze kinderen goed gemanierd, heel bijzonder."