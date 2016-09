Schatzoeken voor een schoner strand

500 rietjes

Hij gaat verder met een verhaal over een actie in de zandspeeltuin bij het Vredespaleis met een groep jongvolwassenen in de bijstand. ,,In een half uur hadden we 500 rietjes, voor in drinkpakjes, verzameld. En nog eenzelfde aantal sigarettenfilters. Als ouders die daar hun spelende kinderen in de gaten komen houden op onze manier zouden schatzoeken, komen ze aan de nodige lichaamsbeweging én is de speelplek van hun kind een stuk mooier.''



Sinds augustus heeft stichting Tras­h­Ure Hunt een leegstaande winkel aan de boulevard mogen betrekken van een sympathiserende pandeigenaar. Halverwege de Strandweg tussen de Pier en Hotel Carlton Beach is nu een 'strandafvalmuseum' van 300 m2 te bezoeken. Op een speelse manier is een groepje vrijwilligers aan de slag gegaan met de spullen. Van touw en net bijvoorbeeld wordt een wandkleed gemaakt. En iedereen mag meeknopen.



Eerste hulp

Bijna eng om te zien is de hoeveelheid gebroken glas - flessen en drinkglazen - die uitgestald is. ,,Zo gevaarlijk'', weet Groenheijde. ,,Kom je na een lange rit uit Amersfoort hier aan op het strand en dan kun je met een beetje pech na vijf minuten alweer door naar de eerste hulp, omdat je in een scherf bent gaan staan.'' Hij zucht. ,,Van de Reddingsbrigade en strandtenthouders weet ik dat dit dagelijks een paar keer gebeurt. Dat kun je moeilijk reclame voor een dagje Scheveningen noemen.''



In de ruimte ernaast hangen allerlei flessen aan touwtjes aan het plafond. Uit de halzen steken vrolijke bloemetjes. Van plastic, dat wel. ,,Eigenlijk kun je zeggen dat we door deze flessen op te rapen, die allemaal nog in tact zijn, een aantal mensen hebben gered.''



Volgens de Haagse positivo is het allemaal 'echt geen onwil' dat er zoveel troep rondslingert. ,,Mensen komen niet meer tot rust om even na te denken over waar ze mee bezig zijn. Daar zit het doel van TrashUre Hunt in. Dat iedereen zich bewust wordt van het afvalprobleem en gewoon zelf de eigen spullen opruimt. Als we dat met zijn allen een half uur zouden doen, zijn we klaar.'' Klagen over de afvaldumpers wil hij niet. ,,Zeuren over anderen kost energie en is lichamelijk passief. Wij zijn van 'niet lullen maar poetsen' bij TrashUre Hunt.''