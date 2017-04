Scheldende man gearresteerd bij brand

Bie­sie­klet­te­baas mikt op één miljoen gestalde fietsen

17:03 Bij iedere nieuwe fietsenstalling in Den Haag kijken de mensen eerst even de kat uit de boom, maar uiteindelijk weten ze de weg naar de Biesieklettes goed te vinden. Vorig jaar werden bij deze 'stallingsketen' 957.000 rijwielen geparkeerd. Dat is een toename van 52 procent ten opzichte van begin 2015.