Scherpere beelden overvaller Esso Zuiderpark verspreid

De politie toonde al eerder beeldmateriaal van de overvaller, maar hij werd nog niet herkend. ,,Van de overvaller zijn goede camerabeelden beschikbaar'', liet de politie eerder op Facebook weten. ,,Als de identiteit van de overvaller niet voor dinsdag 13 september bij ons bekend is, zullen de beelden uitgezonden worden en verspreiden wij deze via Facebook en Twitter.'' De identiteit werd niet bekend.



Op 7 september liep de dader, met mes verstopt in zijn mouw, het tankstation binnen. Daar waren twee medewerkers aanwezig. Onder bedreiging van het steekwapen eiste de man geld. Nadat hij dit kreeg, ging hij ervandoor. Hij nam een onbekend bedrag mee.