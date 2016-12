Scheveningen 'hermetisch afgesloten' tijdens Oud en Nieuw

Peter van Zaanen, de organisator van het Scheveningse vreugdevuur, vertelt dat de veiligheidsmaatregelen worden genomen om een aanslag als in Berlijn op de kerstmarkt te voorkomen. ,,Vandaag zijn we begonnen met het neerzetten van zandzakken en vrachtwagens met zand. Scheveningen is morgen hermetisch afgesloten'', stelt de Scheveninger. De eerste strandzakken liggen ter hoogte van de Keizerstraat.



Hij vindt het jammer dat er zoveel maatregelen moeten worden getroffen, maar in zijn optiek kan het haast niet anders. ,,Je moet er alles aan doen om een aanslag zien te voorkomen. Je ziet wat er in Berlijn is gebeurd. Je moet toch niet denken dat er zo'n vrachtwagen straks door de mensenmassa heen rijdt. Scheveningen is heel makkelijk bereikbaar, je kunt van alle kanten de boulevard opkomen. Het is dus belangrijk alles goed te organiseren.''



Vuurwerkshow

Naar verwachting komen er morgenavond tussen de 30.000 en 35.000 bezoekers naar Scheveningen. Rond 00.00 uur start de vuurwerkshow en wordt het vreugdevuur aangestoken. Voor de veiligheid van de bezoekers mogen zij niet dichtbij de stapel komen, maar moeten zij op de boulevard blijven staan.



Tijdens het vuurwerkfestival in Scheveningen afgelopen zomer werden er ook al extra maatregelen getroffen. Toen werd er preventief gefouilleerd en werden er tassen gecontroleerd.