Scheveninger zwaargewond door lawine in Oostenrijk

Cel voor Pool die brand stichtte in ziekenhuis na drugsgebruik

19:26 De Haagse rechtbank veroordeelt Daniel D. (32) uit Polen tot een half jaar cel omdat hij op 11 juni vorig jaar het HagaZiekenhuis op de Leyweg op stelten zette. Hij stichtte er ondermeer brand in een kinderbehandelkamer. De Pool was door cocaine, speed en drank eerst in psychose geraakt en later ook nog in een delirium. Een speciaal team van de politie moest hem overmeesteren. De schade wordt door het ziekenhuis geraamd op ruim een halve ton.