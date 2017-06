Scheveningse grensverlegger

Atie Spaans (5 maart 1935 - 6 juni 2017) werd geboren in een ondernemende Scheveningse familie. Haar vader, ooit begonnen met een brandstoffenhandel waar ook tram- en treinkaartjes werden verkocht, had een transportbedrijf, een verhuisbedrijf, een touringcarverhuur en sinds 1926 een reisbureau dat dagtochtjes organiseerde. Aanvankelijk gingen die tochtjes gewoon met de vrachtwagens die ’s ochtends vroeg nog voor een transport waren ingezet. Om de passagiers comfort te geven werden er stoelen in de laadbak gezet en werd één van de deuren door een hekwerk vervangen waardoor er daglicht naar binnen viel.

Een populair uitje in die tijd was ‘Onze Dag’. Een dagtocht voor Scheveningse vrouwen, vrijwel allemaal in klederdracht, die een bezoek brachten aan een zeepfabriek of een leuk stadje. Het waren geliefde tripjes waar ook na de oorlog weer vraag naar kwam. Alle bussen en vrachtwagens waren echter in de oorlog verloren gegaan toen een afgezwaaide V1, door de Duitsers afgevuurd vanuit de tuin van het Catshuis, het familiebedrijf trof.

Reisbureau

Om na de oorlog toch aan de groeiende vraag naar leuke reisjes te voldoen, opende de familie Spaans op de hoek Badhuisstraat/Stuurmanstraat een reisbureau dat agent werd voor tal van reisorganisaties.

Atie bemande de balie van dit eerste Scheveningse reisbureau. Behalve op zaterdagmorgen want dan moest ze naar de kapper en nam haar vader de honneurs voor haar waar. Atie kreeg de honkvaste Scheveninger aan het reizen door hem eerst met een korte dagtocht naar Marken of de bollenvelden te verleiden. België volgde daarna en zo verlegde ze de grenzen zodat het in 1965 inmiddels heel normaal was dat er in het centrum van Innsbruck dames in Scheveningse dracht wandelden, vertelt ze in een kranteninterview.

Dat Atie de Scheveninger aan het reizen kreeg, kwam omdat ze wist waar ze het over had. Ze bezocht ieder hotel en elk stadje persoonlijk en deed daar nauwgezet verslag van. Heerlijk vond ze die verkenningsreisjes die ze vaak met vriendinnen maakte. Als Atie enthousiast terugkwam uit Barbados of Indonesië volgden vele Scheveningers in haar voetsporen.

Atie was echter lang niet altijd enthousiast. Ze was van nature kritisch en een beetje ongeduldig. Reisjes uitzoeken voor jongeren naar Spanje bijvoorbeeld liet ze liever aan haar assistentes over. Zelf vond ze het leuker om voor ouderen een echt reisprogramma in elkaar te draaien.

Atie hield van haar werk. Ze ging mee met haar tijd en leerde met computers werken. Ze woonde boven de zaak en bleef dat ook doen toen ze op haar 67ste het reisbureau verkocht aan firma Beuk uit Noordwijk. De eerste maanden dat ze vrij was lag ze iedere dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op het strand om in te halen wat ze de jaren daarvoor had gemist. De prijs van de eerste Caribische cruise die ze na haar pensioneren als gewone passagier boekte, deed haar even schrikken. Toch bleef ze reizen want daar hield ze van.