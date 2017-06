Schilderswijk gelooft niet in nieuwe rellen

Het is zaterdagmiddag warm en rustig in de Haagse Schilderswijk. Op het Paletplein is niets meer te zien van de commotie de vroege nacht ervoor. Jongeren zouden er na een aanrijding tussen een politiebusje en een personenauto met stenen naar agenten hebben gegooid, politiemensen hebben uitgescholden en ook de uitroep ‘Allah Akbar’ is gehoord.

Het is de omgeving waar twee jaar geleden ernstige rellen waren. Toen naar aanleiding van de arrestatie van de Arubaan Mitch Henriquez in het Zuiderpark, die dat niet overleefde. De uitbarstingen zijn uitgelegd als de enorme kloof die er bestaat tussen de in meerderheid allochtone bewoners en de politie.

Maar op deze zaterdagmiddag wordt in diezelfde Schilderswijk sterk betwijfeld of de agressie van de nacht ervoor een diepere oorzaak heeft dan het incident zelf. Een inzittende van de personenauto moest naar het ziekenhuis en de twee politiemensen raakten licht gewond. Onduidelijk is of de politiebus door rood reed en of ze wel of geen zwaailicht en sirene aan hadden. Ze zouden in elk geval niet op weg zijn geweest naar een spoedgeval. De relschoppers zijn nog niet aangehouden.

Maar of de ongeregeldheden die er op de klap volgden een voorbode zijn van wat vroeger ‘zomerrellen’ heetten, ziet de buurt niet gebeuren. Sommige media speculeren al weken over zulke incidenten onder de noemer ‘ramadan rellen’. De islamitische vastenmaand is op de helft, de zon gaat laat onder waarna mensen pas weer gaan eten en drinken. Met het mooie weer zijn er dan ook veel mensen laat op straat wat jongeren de gelegenheid zou geven rotzooi te trappen.

De tekst gaat door onder de afbeelding.

Volledig scherm Politie op de been tijdens de rellen in de Schilderswijk twee jaar geleden. © Archieffoto

Maar die suggestie wordt bij Özdilek Home aan het Paletplein direct naar het rijk der fabelen verwezen. ,,Moslims gaan in de vastenmaand echt niet rellen,’’ zegt een jonge medewerker. Hij heeft via sociale media gehoord wat er die nacht ervoor is gebeurd. Vernielen en vechten past niet in de tijd van bezinning, zegt hij. ,,Maar met dit warme weer, ja, dan voelen mensen zich meer vrij. Dat voel je wel broeien’’, zegt hij enigszins cryptisch over hoe hij denkt dat het de komende nacht zal gaan op het Paletplein.

In het vlakbij gelegen afhaalrestaurant voor roti wordt de combinatie ramadan en rellen ook zeer onlogisch gevonden. ,,Dan zou het vasten overdag helemaal voor niets zijn geweest. Als je je ’s avonds niet gaat gedragen, kan je net zo goed overdag gaan eten’’, zegt een jongeman en lacht een gouden tand bloot bij de domme veronderstelling dat er verband tussen het een en het ander zou zijn.

Quote Maar met dit warme weer, ja dan voelen mensen zich weer vrij. Dat voel je wel broeien. medewerker Özdilek Home

Dat er juist op dié plek een ongeluk gebeurde waarbij een politieauto is betrokken, ‘daar kon je op wachten’, weten ze in de zonnestudio tegenover de tramhalte. ,,De politie rijdt altijd over de trambaan en dan door rood. Ze hebben wel hun zwaailicht aan en een paar seconden de sirene, maar dat is veel te kort. Als het druk is, en dat is het meestal, rijden ze ook over de stoep.’’ In de zonnestudio wordt veronderstelt dat het de nacht ervoor hangjongeren moeten zijn geweest. ,,Er lopen hier sinds een jaar ook veel drugsverslaafden rond doordat er hier instellingen voor ze zijn gekomen en ja, die willen ook wel wat doen’’, wordt ook hun deelname aan de ongeregeldheden niet uitgesloten.

Bij de bank aan de overkant wordt meewarig de hoofden geschud over het incident. ,,Alles begint met opvoeding, mevrouw’’, zeggen de medewerkers. De suggestie dat de politiewagen mogelijk door rood is gereden, doet er volgens hen niet toe voor de reactie daarop van relschoppers. ,,Daar gaan zij toch niet over? Daar gaat de rechter over. Het rechtvaardigt dit gedrag toch niet?!’’

Bij het Arpet Huis met karpetten en houten vloeren is het middaggebed net in volle gang. Even later blijken de medewerkers niets van de aanrijding te hebben gehoord. Ook bij het geldovermaak-kantoor niet en bij de bar aan de overkant, die rond de tijd van de aanrijding wel open was, niet. Bij de dönerzaak wordt de mens als broodetende profeet over wat er vanavond wel of niet gaat gebeuren op het Paletplein het duidelijkst verwoordt: ‘Je weet niet wat er gaat gebeuren en wat er gebeurt, gebeurt’.