Schoenen, sleutels en een hart van goud

In de kleinste winkel van Zoetermeer lapt schoenmaker Tico Roozendal schoeisel met kapotte zolen en hakken op, slijpt hij sleutels en herstelt hij portemonnees en tassen. Maar hij is veel meer dan alleen schoenmaker. Met een groot hart zet Roozendal zich in voor het Langeland ziekenhuis, ouderen in verzorgingstehuizen en de probleemjongeren in de wijken.



Roozendal begon ooit zijn eerste hakkenbar in de wijk Buytenwegh. Inmiddels heeft hij drie zaken; in winkelcentrum Oosterheem, Meerzicht en in de Passage van het Stadshart. De laatstgenoemde locatie is de kleinste winkel van Zoetermeer. Hier staat Roozendal zijn klanten met een grote glimlach te woord.



Op de klein oppervlakte is maar net ruimte voor een balie om bezoekers te ontvangen en een werkbank waar hij zijn machines, materialen en schoenen van de klanten kwijt kan. Achterin is een klein keukentje, een smalle toiletruimte en een kapstok voor maximaal twee jassen. Voornamelijk vaste klanten weten de weg naar zijn ambachtelijke schoenmakerij te vinden.

Een vrouw komt Van Bommel-schoenen van haar man brengen. ,,Nieuwe kopen is veel te duur. Ik werk hier in de stad en ik heb nu pauze. Tico knapt ze weer netjes op. Wanneer kan ik ze ophalen?"



Roozendal glundert. ,,Ik ben mijn klanten en Zoetermeer zo dankbaar", zegt de goedlachse meesterschoenmaker. ,,Door hen kan ik mijn bijdrage leveren aan diverse goededoelenacties."



Stichting DaDa

Zo zet Roozendal zich al tien jaar in voor de Stichting DaDa. Zijn doel is om van de kinderafdeling van het Langeland ziekenhuis een mooie en gezellige plek te maken, waar kinderen zich op hun gemak voelen. ,,Ze moeten zich, ondanks hun ziekte, voelen alsof ze in een luxe hotel zijn."



Inmiddels zijn alle patiëntenkamers opgevrolijkt met prachtige dieren, bomen en slingers om kaarten aan op te hangen. Daarnaast is er van een pilaar een fraaie boom gemaakt, met rondom een tafel waaraan de kinderen kunnen spelen. Ook is een groot deel van de afdeling opnieuw geschilderd.

Winkeliers uit Oosterheem helpen door middel van klantenacties en collectebussen op de balie. ,,Op 17 juni organiseren we een grote activiteit met springkussens, schminken en muziek. De volledige opbrengst gaat naar de stichting. Ik vind het belangrijk dat ik iets goeds doe in Zoetermeer. Zo zien mijn klanten wat er met het geld gebeurt."



Het leukste dat Roozendal tot nu toe heeft gedaan, is de oplapactie van kapotte schoenen van ouderen in Zoetermeerse verzorgingstehuizen. Hij bezocht vorig jaar met zijn team tien maandagochtenden bewoners. Roozendal krijgt tranen in zijn ogen.



,,Hoe kunnen we deze oude mensen zo laten lopen? Hun schoenen en pantoffels zagen er echt niet uit. Met ons gereedschap deden we ter plaatse wat we konden. Schoeisel dat we niet konden opknappen, namen we mee naar de winkel waar we het alsnog repareerden. We maakten er een gezellige boel van. Mijn medewerkers vonden het fantastisch om mee te helpen. Ze maakten met de bewoners een kletspraatje. De mensen waren zo blij met hun opgelapte schoenen. Ze omhelsden ons zelfs toen we weer weggingen. Begin mei doen we deze actie opnieuw. Ik kijk er nu al naar uit."

Ook de probleemjongeren in de wijken worden regelmatig aangesproken door Roozendal. Hij nodigt ze uit om naar zijn winkel te komen om met elkaar in gesprek te gaan, en om ze het vak te leren.



,,Ik praat met de jongens over hun problemen en hun gedrag, dat vaak als hinderlijk wordt ervaren. Ik zeg dat ze niet voor overlast moeten zorgen, maar iets met hun leven moeten doen. Ik leer de jeugd schoenen repareren en sleutels bijmaken. Ik heb het idee dat de jongeren meer tegen mij durven te zeggen dan tegen hun ouders. Soms neem ik contact met de ouders op. Zo ontstaat er een band en hoop ik een steentje bij te dragen aan hun toekomst."

