Scholieren Segbroek College demonstreren tegen jassenverbod

De school heeft echter een andere boodschap: de jassen horen in een locker of aan de kapstok. ,,Thuis hang je toch ook je jas aan de kapstok. Wij willen hier niet een sfeer alsof de kinderen op doorgang zijn. Dit is zeven uur per dag hun thuis,'' zegt Korsten.

De rector snapt het verzet van de leerlingen wel, want ze hebben de afgelopen maanden wél hun jassen mee mogen nemen. ,,Dat was omdat we aan het verbouwen waren en de leerlingen regelmatig heen wen weer liepen tussen twee locaties. Nu onze verbouwing achter de rug is en we een garderobe én genoeg lockers hebben voor alle scholieren, hebben we deze regel ingevoerd. Dit is op meer scholen normaal.''