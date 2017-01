Schollenstuw

De kade onder water: afgelopen weekend was het weer eens zo ver. Springtij. Die vreemde combinatie van hoogwater, een harde noordwester en ditmaal als bonus een volle maan. Zóveel water hou je niet tegen.



Driemaal binnen 24 uur steeg en daalde het water. De schade bleef beperkt tot wat natte schoenen, maar gezien de veranderende, steeds heviger weerpatronen kon dat ook snel meer worden. Een nat pak en erger, maar dan is het al te laat.



Dat realiseert de gemeente zich ook. Daarom worden verschillende opties onderzocht. Zoveel mogelijkheden zijn er feitelijk niet: hogere kades of een waterkering aan de havenmond. De laatste is feitelijk de beste optie. Dat is me echter nogal een klus: dat duurt jaren en jaren. Sneller denken is dus geboden. Over de kosten zullen we het nog maar even niet hebben, dat zal in de honderden miljoenen lopen.



Maar stél dat het ons lukt om deze klus te klaren. Met een beetje hulp van de buren - TU Delft bijvoorbeeld - moet dat lukken. In dat geval zijn er ook inkomsten die de uitgaven terug kunnen verdienen. Wij hebben dan namelijk het Ei van Columbus te pakken.



Wie een waterkering tot een succes weet te maken, kan in heel de wereld aan de slag. Er zijn namelijk meer havenmonden die moeten worden gevoed met een goede waterkering. Die van ons. Er kan op Scheveningen weer een bloeiende industrie herrijzen - het bouwen van waterkeringen. Gewoon, op eiland de Vlook, waar vroeger de scheepswerf zat. Op het terrein waar thans het Zuiderstrandtheater staat. De wereld zal worden overspoeld met Schollenstuwen, hoe mooi is dat?



De Scheveningse havenmond is, qua kustverdediging, een open wond. Hoe sneller wij dit gat kunnen dichten, hoe beter. Die stuw bij Grave is een waarschuwingsschot voor allen die onder de stand van het NAP leven: controleer uw waterpeil.