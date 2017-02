'Schoolbands maken muziek nog leuker'

Waarom is een band zo leuk?

,,Omdat je meer doet dan alleen muziek maken. Het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij leren in de band ook andere vaardigheden zoals naar elkaar luisteren, leren wat timing is en samen spelen.''



Hoe ziet de band op de Petrusschool er uit?

,,Er zijn elektrische gitaren, drums en een keyboard. En zang.''



Een echte popband?

,,Ja, er zullen zeker popliedjes worden gespeeld. Maar wat er geleerd en gespeeld gaat worden beslissen de scholieren samen met de muziekcoach van ons kunsteducatiecentrum.''



Waarom zijn er nog niet op alle scholen bandjes?

,,Andere scholen hebben zich inmiddels ook aangemeld, de Elsenburgschool en 't Prisma. Er zijn plannen voor een doorstart van de schoolbands die er eerder waren op de Rehoboth en de Snijdersschool. De Rehoboth is voor kinderen in het speciaal onderwijs, zij kunnen ook meedoen.''



Spelen ze na schooltijd?

,,Ja, direct aansluitend op school. Wij verzorgen het muziekonderwijs op die scholen. Dat is cultuuronderwijs dat onder schooltijd wordt gegeven. We geven nu ook buiten schooltijd muzieklessen en in dat kader hebben we de schoolbands bedacht. De professionele bandcoaches letten ook op zaken als groepsbinding en verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar.''



Is het gratis?

,,Nee, dat niet. Het kost 65 euro voor acht weken samen muziek maken na schooltijd. Het fijne is ook dat het op school gebeurt.''