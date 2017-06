Schoolles in de rechtszaal over 'foute keuzes'

De leerlingen van vier basisscholen uit de Haagse binnenstad luisteren in de rechtszaal muisstil naar het gesprek tussen de rechter en de verdachte. De 31-jarige Vincent heeft een overval gepleegd op een café met een neppistool, dat er echt uitzag. Een misdaad waar maximaal 9 jaar cel op staat.

De zaak wordt nagespeeld door een echte rechter, officier van justitie, advocaat en een verdachte. Dat is een ex-gedetineerde die zich inzet om te voorkomen dat jongeren dezelfde fouten maken. De zitting zit vol oneliners die bij de 11- en 12-jarigen moeten blijven hangen. Verdachte: ,,Ik heb spijt dat ik het leven van het slachtoffer en mezelf heb verpest en mijn familie heb teleurgesteld.'' Rechter: ,,Als je een strafblad hebt, kan je later een heleboel banen niet krijgen. Je kan niet bij de politie, geen beveiliger worden of in de ouderenzorg want je krijgt geen verklaring omtrent gedrag.'' Verdachte: ,,Het is echt niet leuk in de gevangenis. Je leven staat stil. Je ziet die andere gasten die er zitten elkaar aan de lopende band afpersen.''

Schoolverlater

De spijt van de verdachte begint al bij zijn vroegtijdig van school gaan. ,,Als ik de school had afgemaakt, had ik een betere baan kunnen krijgen en had ik geen financiële problemen.'' De rechter doet er nog een schepje bovenop richting het jonge publiek: ,,Spijbelen is ook al strafbaar.'' De grootste commotie in de zaal ontstaat als blijkt dat de verdachte als schooladvies vwo had.