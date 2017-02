Schot gelost door straatrover in Pretoriusstraat

De beroving vond rond 12.30 uur plaats, in de buurt van de basisschool in de straat. Het slachtoffer, een 22-jarige Leiderdorper, werd overgebracht naar het politiebureau.

Er is een signalement bekendvan de verdachte: Het gaat om een man van ongeveer 1.80 lang en 25 jaar oud. Hij was gekleed in een groen jack met daaronder een spijkerbroek en donkere schoenen. Op zijn hoofd droeg hij een pet in een lichte kleur.