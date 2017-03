Schoten gelost bij aanhouding in Delftse wijk Tanthof

Prinses Alexia ook naar gymnasium Sorghvliet

17:12 Prinses Alexia, de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, gaat na de zomer naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Haar zus, prinses Amalia, zit daar ook op school. Prinses Alexia zit nu in groep 8 van de Openbare Bloemcampschool in Wassenaar.