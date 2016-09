Schrik van taxichauffeurs zeker tot december in cel

Belletje

De chauffeur die als laatste slachtoffer werd van R. volgde de zitting zo goed als hij kon vanaf zijn vakantieadres. ,,Het was die nacht rond 02.00 uur toen ik gebeld werd. Ik moest hem eerst ophalen in Mariahoeve, maar niet veel later belde hij weer. Ik moest naar Leidschendam komen. Ik was er nog niet eens, toen hij alweer aan de lijn hing. Waar ik bleef.''



De chauffeur, die niet met zijn naam in de krant wil, vond die nerveuze houding en wisselingen van locaties maar vreemd. Hij zocht er echter niets achter. ,,Hij noemde geen adres waar hij naartoe wilde. We moesten eerst een stukje rijden. Ik dacht dat ik met een drugskoerier te maken had, die van een vrachtje af moest. Zeker toen hij even later ook nog een telefoongesprek voerde.''



En toen gebeurde het. ,,We waren net weer onderweg. Ineens zette hij een pistool tegen mijn hoofd. Hij begon te schreeuwen, zei dat ik mijn sleutels, telefoon en geld moest afgeven. Ik dacht nog: 'Zou het een echt pistool zijn, of eentje van de Bart Smit?' Maar ja, dat ga je op zo'n moment toch niet vragen. Ik heb alles afgegeven en ben gaan rennen. Bij het eerste het beste huis waar ik licht zag branden heb ik aangebeld en gezegd 'bel de politie'.



In een mum van tijd stonden er twee politiewagens, en niet veel later waren het er vijf of zes. Ze hebben de hele buurt uitgekamd. Gelukkig hebben ze hem die nacht te pakken gekregen.''