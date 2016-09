Scooterrijders duwen vrouw en stelen tas

Even Vragen Aan Feest, want De Vogelkelder bestaat 40 jaar

10:36 Wat in 1976 begon als De Vogelkelder met de verkoop van vogels vanuit de kelder van Hagenaar Jan Huybers, is uitgegroeid tot de grootste dierenspeciaalzaak van het land. Zondag wordt het 40-jarige bestaan gevierd van Avonturia De Vogelkelder. Zoon Jimmy Huybers (42) vertelt over het jarige familiebedrijf.