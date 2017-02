Sea Life verblijd met bijzondere schildpadden

De Noordelijke Slangenhalsschildpad is één van de nieuwste exemplaren van Sea Life. De schildpad met kenmerkende languitgestrekte nek komt voor in Australië en Nieuw Guinea. Naast deze zijn er nog drie andere soorten te bewonderen bij de tentoonstelling: de Onechte landkaartschildpad, de Chinese streepnekschildpad en de Chinese drieklauw.



,,Naast deze schildpadden hadden we al de Geelwang en Roodwang schildpadden - die zijn afkomstig uit Sea Life Blankenberge- opgevangen van particulieren, dus het is een mooie verzameling'', aldus Marjolein Kemna, hoofd dierenverzorging.



Speciaal voor de komst van de schildpadden zijn er in de voorjaarsvakantie (18 februari t/m 5 maart) de Turtles Weken in het leven geroepen. Kinderen kunnen een Ninja Turtle-masker krijgen en kunnen een schildpadspeurtocht doen.