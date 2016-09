'Second Love stopt met reclames overdag'

De SGP had de staatssecretaris gevraagd iets te doen aan de spotjes van Second Love, schrijft De Telegraaf. Die heeft op zijn beurt de STER verzocht in gesprek te gaan met de datingsite.



,,De STER en de aanbieder zijn vrijwillig overeengekomen om de spotjes pas uit te zenden op een tijdstip dat in ieder geval jongeren niet meer kijken of luisteren", zei de staatssecretaris in de Tweede Kamer.



Oproep tot overspel

Daarmee krijgt de SGP wat het wilde. De christelijke partij ziet de reclames als een oproep tot overspel en vindt dat deze boodschap niet voor de oren van kinderen bestemd is.



Dat Dekker zoveel moeite doet voor de SGP, komt doordat die partij hem steunde bij zijn Mediawet. Die dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Maar dankzij de stem van de SGP kwam de wet er toch. In ruil daarvoor beloofde de staatssecretaris Second Love aan te pakken.