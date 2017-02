Sekswerkers in Den Haag de straat op: 'We are human'

Sekswerkers komen niet in aanmerking voor een hypotheek of een zakelijke bankrekening. Het werk kan tegen je gebruikt worden in voogdijzaken, en de privacy van vrouwen in het vak is te vaak in het geding, somt Yvette Luhrs op.



Als voorzitter van PROUD, een belangenvereniging voor sekswerkers, staat ze vandaag met haar collega's in Den Haag en vier andere grote steden in Nederland, om aandacht te vragen voor de rechten van sekswerkers. ,,Er zijn nog steeds veel dingen die wij niet kunnen en andere Nederlanders wel. Er is nog best veel om voor te vechten."



Uitgedost met theatrale maskers, haltertopjes, netpanties, en veel rood staan de vrouwen deze ochtend op de Herengracht. Ze delen condooms uit en doen een act, terwijl ze borden omhoog houden met teksten als 'Whore power', 'Baas tussen eigen benen 'en 'We are human'. Op één van de borden staat 'Ask a sexworker'. We mogen de 25-jarige webcammer die het bord vasthoudt alles vragen. ,,Waarom ben je trots op je werk?'' steken we van wal.



,,Ik ben best trots dat ik mijn studie heb afgerond zonder studieschuld en een eigen huisje heb. Veel van mijn studiegenoten hebben nu een slechtbetaalde baan, ze werken meer voor veel minder geld. Ik heb nooit geldzorgen gehad. Ik heb veel minder zorgen en minder stress," vertelt ze.



Webcammer

Eigenlijk wist ze op 12-jarige leeftijd al dat ze webcammer wilde worden. ,,Ik zag toen webcam vrouwen op TV en dacht: wat een mooie vrouwen, dat wil ik ook." Ze deelde haar ambitie op dat moment niet met haar omgeving, want dat 'hoort niet'. ,,Sekswerk is iets waar je je voor moet schamen, daar hoor je niet trots op te zijn."



Op 19-jarige leeftijd trotseerde ze het stigma en installeerde ze een webcam in haar kamer. Ze werkt vanuit huis. Wanneer ze wil, logt ze in op het programma. Mannen kunnen daar betalen voor een show die zij uitvoert. ,,Fetishshows bijvoorbeeld, of gewoon entertainment." Ze doet de shows zo'n 3 tot 5 dagen per week. Daarnaast werkt ze parttime als jurist.