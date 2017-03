Senioren per riksja door Den Haag

Wat is een riksja?

,,Dat is een fiets met drie wielen waar twee passagiers en een bestuurder in zitten. De riksja werkt gedeeltelijk op een elektrische accu en je kunt er maximaal veertig kilometer mee fietsen."



De bestuurders moeten dus sportief zijn?

,,In de praktijk valt dat mee. De vrijwilligers dienen uiteraard wel van fietsen te houden, maar veertig kilometer fietsen gebeurt in de praktijk niet."



Hoe ziet zo'n rit er dan uit?

,,Een vrijwilliger haalt twee ouderen, die zelf niet meer kunnen fietsen, thuis op met de riksja en dan maken ze een tochtje. De plaats van bestemming hangt af waar de ouderen naartoe willen. Ze kunnen bijvoorbeeld naar plekken gaan waar de inzittenden vroeger vaak kwamen, zoals de oude fietsroute naar werk. De rit moet een feest van herkenning worden."



Waarom komt de riksja juist in Den Haag?

,,Den Haag heeft niet de primeur: in tien andere Nederlandse steden bestaat het initiatief al. De stad heeft natuurlijk wel een mooie omgeving wat de ritten leuk maakt. Denk bijvoorbeeld aan de duinen en de Boulevard."



Waar staat de riksja?

,,Die gaan we aanschaffen zodra er voldoende vrijwilligers zijn. In eerste instantie komt er één fiets."



Hoeveel vrijwilligers hebben jullie nodig?

,,Op dit moment hebben vijf mensen zich ingeschreven. Daar kunnen nog een man of tien bij. Opgeven kan via DenHaag@fietsenallejaren.nl.''