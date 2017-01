Serie-autovernieler ontkomt niet aan zijn straf

De Hagenaar vernielde in 2010 en 2011 maar liefst 56 auto's. De rechtbank sprak in 2013 uit dat de man een schadevergoeding van 50.000 euro moest betalen aan de slachtoffers. De Hagenaar gaf tot op heden geen gehoor aan de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag en weigerde te betalen.



Toen het EVA-team in 2016 werd ingeschakeld om de man eindelijk onder dwang zijn boete te laten betalen, sloeg de man in november met zijn gezin op de vlucht. In december besloot de veroordeelde een kortgeding tegen zijn schadevergoeding aan te spannen. Zonder geluk: de rechter stelde hem woensdag in het ongelijk.



De verblijfplaats van de veroordeelde man werd achterhaald waardoor het EVA-team hem vanmiddag aan kon houden in de Ostadestraat. De 44-jarige man moet alsnog de schadevergoeding van 50.000 euro betalen. Dat niet alleen: hij kreeg ook een gevangenisstraf van 641 dagen opgelegd.