Serie inbraken opgelost met aanhouding Schiedamse dief

De Schiedammer sloeg bijvoorbeeld tussen 23 augustus en 2 september verschillende keren toe in Den Haag. 's Nachts hengelde hij sleutels door de brievenbus naar buiten. Daarna zocht hij in de woning naar dure spullen én autosleutels. Meerdere keren ging hij er met de auto van de bewoners vandoor.



In de gaten

Agenten in Rotterdam vonden begin september een van die in Den Haag gestolen auto's terug en besloten werd de auto niet weg te halen maar 24 uur per dag in de gaten te houden. Toen enkele dagen later een man de auto meenam, werd hij aangehouden.



In zijn huis vonden agenten veel spullen die mogelijk waren gestolen. Een aantal slachtoffers heeft inmiddels spullen teruggekregen, zoals een Harderwijker die zijn gestolen gereedschap en een autosleutel ontving. Zijn auto had hij al eerder teruggevonden via een track en trace-systeem.



Reeks

Inmiddels is het onderzoek zo ver gevorderd dat de politie de 35-jarige Schiedammer betrokken acht bij een reeks woninginbraken die steeds op dezelfde manier werden gepleegd in Almere, Apeldoorn, Barneveld, Den Haag, Harderwijk, Rijswijk, Utrecht, Veenendaal en Nieuw Vennep.



Het onderzoek is nog niet klaar en voorlopig blijft de Schiedammer in de cel, heeft de rechter-commissaris beslist.