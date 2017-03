Serpo Reptielenzoo heropent na 8 jaar in Rijswijk

In een gigantische oude drukkerij, op een onopvallende plek tussen grijze bedrijfsgebouwen in de Rijswijkse Plaspoelpolder, moet het gaan gebeuren. Hier realiseert Walter Getreuer (62) zijn droom: een permanente zoo voor zijn honderden slangen, krokodillen, varanen, hagedissen, schildpadden en vissen. 'Ergens tussen Pasen en de zomervakantie' gaat de attractie open voor publiek. Hij mikt op zo'n veertig- tot zestigduizend bezoekers per jaar.



De verblijven op de begane grond krijgen langzamerhand vorm. Ze zijn aanzienlijk groter dan de bakken in het oude Serpo in Delft, dat in 2009 dicht moest vanwege de aanleg van de spoortunnel. ,,Daar zat een slang op een oppervlak van 0,6 m2, straks heeft-ie 8 m2 voor zichzelf. De dieren gaan er behoorlijk op vooruit'', constateert Getreuer tevreden. ,,Wij trouwens ook. We hebben 4.500 m2 meter tot onze beschikking, in Delft slechts 1.250. Het was klein en oud.''

Om kosten te besparen bouwt hij alle verblijven zelf, samen met enkele medewerkers, onder wie zijn schoonzoon, een opgeleid monteur. ,,Als ik deze gigantische verbouwingsklus zou uitbesteden aan professionals was ik miljoenen kwijt. Dat kan ik me niet permitteren.'' Getreuer is überhaupt al blij dat hij dankzij een riante gift van zijn ouders (zijn vader was fabrieksdirecteur) een banklening kon krijgen voor de aankoop van de failliete drukkerij.



,,We doen alles dus zelf, van het opspuiten van de verblijven met beton tot het frezen van raamkozijnen.'' Hij zette zelfs eigenhandig een apparaat in elkaar waarmee hij mallen kan maken. Daarbij kwam zijn achtergrond goed van pas (Getreuer studeerde enige tijd elektrotechniek aan de TU Delft). ,,Ik ben inmiddels een soort bouwvakker geworden'', grapt hij. Hij wijst naar de wand van een van de nieuwe krokodillenverblijven. ,,Hier zie je waar we die mallen voor gebruiken: om zo'n sierlijke krokodil op de muur te maken bijvoorbeeld. Mooi toch!?''



Opslag

Sinds het verdwijnen van Serpo in Delft, bijna acht jaar geleden, zijn de reptielen niet meer voor publiek te bewonderen geweest. Al die tijd zaten ze in de opslag op de Haagse Binckhorst. De bedoeling was dat Serpo zou verhuizen naar een gloednieuw pand in Lansingerland, maar dat feest ging uiteindelijk niet door. Een vermoeiende zoektocht naar ruimten in andere gemeenten volgde. ,,Toen ik voor de zoveelste keer een pand bezichtigde in Delft, zei de makelaar: 'Jongen, ik zou mijn energie niet verspillen aan deze stad. Hier krijg je zó moeilijk iets van de grond. Waarom kijk je niet in Rijswijk? Daar hebben ze een andere mentaliteit'.''



Dat bleek te kloppen, al heeft hij ook hier naar eigen zeggen 69 weken op een vergunning moeten wachten, die normaal gesproken binnen vier weken rond kan zijn.

