SEV stopt ermee als korfbalclub

Een teruglopend leden - aantal is de aanleiding voor de opheffing. ,,Dat de belangstelling afneemt is al een paar jaar zo, maar nu is het echt een slagveld'', vertelt voorzitter Theo van Leusden, die ook al geruime tijd verlegen zit om nieuwe bestuursleden en vrijwilligers.



SEV Korfbal is in 1960 opgericht en stond aan de basis van omnisportvereniging SEV. Na de zomerstop bestaat daar alleen voetbalvereniging SEV nog van. Een hoogtepunt voor de korfballers van Sport en Vriendschap is nog altijd de promotie in 1983 naar de tweede klasse.



Het huidige eerste team speelt in de vierde klasse G een bescheiden rol. Verder heeft de club nog geen handvol achttallen. De teams van SEV spelen de competities, zowel in de zaal als op het veld, nog uit.