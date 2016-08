Sigarettendief vrijuit nadat familie heft in eigen hand nam

Nadat het politieonderzoek naar de inbraak dit jaar was doodgelopen, kregen de drie vermoedelijke inbrekers en twee familieleden onverwachts te maken met een vader, drie zoons en een neef van een Haags Turkse familie. De sigarettenwinkel aan de Zoutkeetsingel waar voor ongeveer 20.000 euro aan sigaretten gestolen was, was van hen. Deze familieleden, waarvan zeker drie de afgelopen jaren zich ook al eens bij de rechtbank moest verantwoorden voor criminele zaken, loofden in het circuit beloningen uit en benaderden verschillende mensen. Het had resultaat. Drie namen kregen ze door. Bij twee gingen ze zelf verhaal halen, bij de derde deden ze dat via twee familieleden.



Dat ging er zo hard aan toe dat het OM zegt dat de zaak in elk geval tegen een van hen geseponeerd is. Hij werd eind februari op de Delftselaan in elkaar geslagen en neergestoken. Hij moest met spoed in het ziekenhuis worden geopereerd. Het OM houdt specifiek de vader hiervoor verantwoordelijk en ze wil dan ook dat hij tienduizend euro schadevergoeding betaalt. Bovendien moet hij, wat de aanklager betreft ook nog zeven jaar de cel in. De uitspraak is vandaag.



Rechtszaak

Wat het OM met de zaak tegen de twee andere verdachten gaat doen is nog niet duidelijk. Een van deze twee werd ook in elkaar geslagen, kreeg een pistool in zijn mond en er werd gedreigd zijn vingers af te hakken. De familie van het derde slachtoffer werd 'slechts' afgeperst.



Volgens een woordvoerder van het OM klinkt 'het verhaal van de familie dat het drietal de inbraak heeft gepleegd niet onaanemelijk', maar zeker het slachtoffer van de steekpartij is zoals dat in juridische termen heet 'door feiten en gevolgen getroffen'. ,,Dat betekent dat hij zoveel letsel heeft opgelopen dat een strafzaak niet meer op zijn plaats is.''