Sinaasappelkar Juicy Juice is foetsie: 'We lopen te balen'

,,Nu lopen wij te balen’’, zegt Paul Vogelezang, een van de twee eigenaren van het even originele als gezonde concept. ,,De bakfiets stond vanochtend vroeg bij ons productiepand geparkeerd, in de Nieuwe Molstraat. We hadden ‘m zoals altijd stevig met balken geblokkeerd. Maar toen we ermee op pad wilden gaan, was ie foetsie.’’

Nee, de dief was het niet om de sinaasappelen te doen, want de kar was nog niet geladen. En het mag dan in tweeënhalf jaar tijd een bezienswaardigheid zijn geworden, maar voor een plezierritje leent de bakfiets zich absoluut niet, volgens Vogelezang. ,,Het is echt nog een hele kunst om dat ding te besturen. Dus ik hoop maar dat de dief na een kwartiertje wel genoeg van zijn joyride heeft gekregen en dat we er morgen weer gewoon bij Centraal mee kunnen staan.’’