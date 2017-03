Sinaasappelkar weer boven water

Loop niet te balen, kom verse jus halen… Kom in de tent voor 150 cent!’ Wie ’s ochtends van of naar de trein gaat op Den Haag Centraal kan de met sinaasappels gevulde bakfiets van Juicy Juice niet missen.

Behalve dan vanmorgen. Oorzaak: bakfiets gestolen. De bakfiets werd ontvreemd bij het productiepand in de Nieuwe Molstraat. Wat de dief bezielde, weet eigenaar Paul Vogelezang niet. Want zijn kar is volgens hem voor plezierritjes niet aan te bevelen.

Balen

Tot een uur of twee ‘s vanmiddag liep Vogelezang te balen. Maar nu het goede nieuws: de bakfiets is terug. Vanmiddag kreeg Vogelezang het verlossende telefoontje: ,,Hij is inderdaad terecht. Gevonden, twee straten verderop. En gelukkig nog helemaal in goede staat.’’

Stiekem had hij al wel verwacht dat de dief niet ver zou komen met de bakfiets. Want het mag dan in tweeënhalf jaar tijd een bezienswaardigheid zijn geworden in het centrum van de stad, maar voor een plezierritje leent deze oldtimer zich absoluut niet, volgens Vogelezang. ,,Het is echt een hele kunst om dat ding te besturen.’’