Sjaak Bral verslaat Wim Kan

,,René Vallentgoed stond aan de wieg van mijn carrière'', blikt Bral terug. ,,René was kok, klusjesman, regisseur, knutselaar en inspirator tegelijk. Een bourgondische anarchist. Samen besloten we niet mee te doen aan wedstrijdcabaret of kleine kunstjes te leren op academies. De bühne op, pionieren, kilometers maken: rock-'n-roll.''



Kilometers heeft de 53-jarige cabaretier, conferencier, theatermaker, columnist en alleskunner inmiddels wel gemaakt. De teller moet al een paar keer klokje rond zijn gegaan. Zo maakte hij voorstellingen met poppenspeler Fred Delfgaauw, loste de moord op de Haagse prostituee Blonde Dolly op met een 'theaterthriller', presenteerde het Haags Dictee, vormde met wijlen Marnix Rueb - de tekenaar van Haagse Harry - en diens broer Robert-Jan de uitgeverij Kap Nâh waarmee hij onder meer het officiële Haagse spellingsboekje en de Scheuâhkalendâh maakte, hij schreef en zong liedjes en hij was de schrijver van de Scheveningse volksopera De Vloek waarin hij ook zelf een rol vertolkte. Verder is hij een gewilde sidekick in radio- en televisieprogramma's en de chroniqueur van de stad met zijn dagelijkse column in deze krant. Geen gebeurtenis van de stad ontgaat hem. Nico's Snackbar aan de Stuyvesantstraat in hartje Bezuidenhout is de plek waar hij inspiratie vindt voor zijn messcherpe observaties. De Chinese clubeigenaar van ADO, meneer Wang, is een dankbaar slachtoffer voor taalgrapjes als Wangbetaler en BehangWang, maar de tentakels van Bral raken tot diep in de stad. De bewoners van het Haagse Zeeheldenkwartier begonnen zich afgelopen zomer nog maar net af te vragen wat de betekenis was van de raadselachtige gele streep die door hun buurt liep, of Bral had er al een bijnaam voor bedacht. In deze wijk geldt de aanduiding 'pisstreep' nu al als hèt Haagse woord van 2016. Maar in die buurt, in één van de straten waar de streep doorheen loopt, hangt tegen het raam van kattencafé Ditjes en Katjes ook de sympathieke column die Sjaak Bral schreef over deze nieuwe aanwinst. 'Een kat aaien: dát is lekker', vertrouwt Bral de lezers toe in de column en roept op gul te doneren aan het initiatief dat indirect het Haags Dierencentrum steunt. De pisstreep zou overigens pas vier maanden na dato worden verwijderd, maar vraag Bral niet hoe dat gebeurde: ,,Het ziet er nu uit alsof een Deense dog door zijn baasje schijtend over de stoep is getrokken.'' De humor ligt bij hem letterlijk op straat!