Slachtoffer (20) Rijswijkseplein overleden

Sinaasappelkar Juicy Juice is foetsie: 'We lopen te balen'

11:25 ‘Loop niet te balen, kom verse jus halen… Kom in de tent voor 150 cent!’ Wie ’s ochtends van of naar de trein gaat op Den Haag Centraal kan de met sinaasappels gevulde bakfiets van Juicy Juice niet missen. Behalve dan vanochtend. Oorzaak: de bakfiets is gestolen.