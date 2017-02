Slachtoffer eindigt met breuken in gezicht na mishandeling

De 60-jarige man was rond middernacht in een afhaalrestaurant aan de Weimarstraat. Hij had het gevoel dat hij in de gaten werd gehouden door een van de andere gasten in het restaurant. De man liep naar buiten waar meerdere mannen hem een onveilig gevoel gaven. Ze riepen iets, maar het slachtoffer kon niet verstaan wat ze zeiden.



Door een onveilig gevoel is de Hagenaar naar de Beeklaan gerend, in de richting van de Edisonstraat. Tijdens zijn vluchtactie haalden meerdere mannen hem in en begonnen op hem in te slaan en te schoppen. De nog onbekende licht getinte mannen, mogelijk van Oost-Europese afkomst, lieten het slachtoffer gewond achter en liepen richting de Weimarstraat.



De verdachte

De verdachte die bij het slachtoffer in het afhaalrestaurant stond, was ongeveer 1.70 cm lang, had kort blond haar en droeg een roze trui. De tweede verdachte was ongeveer 1.90 cm lang, had een slank postuur en kort geknipt donker haar. Een derde verdachte was tussen de 1.70 en 1.75 cm lang, had een flinke bos donker haar dat aan de zijkant was opgeschoren en droeg een lichte broek.



De recherche doet onderzoek naar de zware mishandeling en is op zoek naar getuigen.