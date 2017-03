Slager laat spoor van gedupeerden achter

Daar denkt menigeen heel anders over. ,,Als ik hem voor mijn auto krijg dan rem ik niet'', zegt een opgelichte ondernemer (60) in koeltechniek. ,,We hebben zijn unit in de Markthal gedaan. Toen we hoorden dat hij daar ging stoppen, zijn we de volgende ochtend naar de zaak gegaan want we kregen nog veel geld. Bleek dat hij spullen, die niet waren afbetaald, had meegenomen. Ik ben voor 55.000 euro het schip in gegaan.''



Opgeblazen

Van Schaik zegt dat de boze ondernemer het bedrag 'opblaast'. ,,Maar het is wel zo dat ik met hem een betalingsregeling ben overeengekomen. Het is opgelost.''



,,Lulkoek'', reageert de tegenpartij fel. ,,Ik heb hem drie keer een voorstel gedaan en daar is niet aan voldaan. Daarom ben ik nu bezig met een advocaat. Ik ga aangifte doen van fraude en het in gebreke blijven bij gemaakte afspraken.''



Andere gedupeerden zeggen geen heil te zien in een juridische procedure. ,,Het kost veel geld om er een advocaat op te zetten en er gaat negatieve energie in zitten'', reageert een van hen. ,,En waarschijnlijk'', vult een ander aan, ,,heeft hij een slimme financiële man. Anders zou hij nooit steeds weer een slagerij kunnen openen.''



Vleesleveranciers kunnen meepraten over de twijfelachtige manier van werken van de slager. ,,Die vent betaalt goed; de eerste maand'', zegt de een. ,,Daarna laat hij je zitten en is hij ineens weg. Je levert zo'n 6.000 kilo vlees per maand. Een maand niet betalen loopt dus aardig op. Ik snap niet dat hij er steeds mee wegkomt. Onvoorstelbaar dat hij nu weer in Den Haag is neergestreken.''



Beduvelen

En een ander: ,,Vijftien jaar geleden betaalde hij al niet. Ik snap niet dat het hem steeds lukt opnieuw mensen te beduvelen. Nee, de naam van mijn bedrijf hoeft niet in de krant. Dat is niet goed voor mijn naam.''



Van Schaik zegt er niet al te veel over kwijt te willen. ,,Ik ga anderen niet zwart maken. Liever heb ik dat er helemaal niet over wordt gepubliceerd. Ik ben sommigen aan het afbetalen. Alles wordt opgelost. Maar nogmaals; ik ben geen oplichter. Ik heb nu een goede stek gevonden; de zaak bestaat al meer dan een eeuw. Hier zit ik op m'n plek.''